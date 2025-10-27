- Publicitate -
Un bărbat a murit în incendiul de la Băicoi

Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a murit în această dimineață într-un incendiu care a cuprins un saivan în cartierul Țintea din Băicoi. 

Potrivit informațiilor inițiale, exista posibilitatea ca două persoane să fie surprinse în incendiu. După stingerea focului, în urma căutărilor, pompierii prahoveni au găsit trupul carbonizat al unui singur bărbat.

Focul a izbucnit în jurul orei 07.00, iar construcția a ars ca o torță, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri.

În incendiu a mai fost distrusă o rulotă și zece tone de furaje.

La locul intervenției au intervenit trei echipaje de pompieri și o ambulanță SMURD.

