Pericol de accidente grave pe strada Lacul Bâlea din Ploiești

Siguranța rutieră și cea a pietonilor este ignorată de autorități în cartierul Vest din Ploiești, la intersecția străzilor Lacul Bâlea și General Eremia Grigorescu.

În ciuda faptului că este o zonă intens circulată, frecventată zilnic de sute de persoane, inclusiv copii, marcajele rutiere sunt inexistente, iar șoferii parchează la voia întâmplării blocând vizibilitate în punct de critice.

„Trotuarul este blocat veșnic de mașini și suntem obligați să circulăm pe șosea, printre mașinile care gonesc în viteză. Avem copii mici.

Trecerea de pietoni din zona străzii Lacul Bâlea dinspre Profi nu se vede.

Am făcut solicitări la primărie pentru montarea unor stâlpișor care să-i împiedice pe șoferi să ne mai pună în pericol, însă ni s-a spus că acest nu lucru va fi posibil până când nu va fi implementat regulamentul de parcări la domiciliu.

Cerem relantisoare pentru vitează, vopsirea trecerii de pietoni, cât și montarea de stâlpi pe trotuar pentru a nu mai pune în pericol mămicile cu copii și persoanele cu dizabilități care trebuie să circule pe drum din cauza acestora”, este mesajul trimis pe adresa redacției de către un cititor care locuiește în zonă.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești cu privire la această situație.