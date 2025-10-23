- Publicitate -
Care a fost cauza incendiului de aseară din comuna Apostolache

Autor: Corina Matei
incendiu apostolache

Un incendiu a izbucnit seara trecută, în comuna prahoveană Apostolache. În urma acestuia acoperișul unei locuințe a fost distrus și doar intervenția promptă a echipajelor ISU a împiedicat propagarea flăcărilor.

Cauza incendiului a fost stabilită, potrivit reprezentanților ISU Prahova, ca fiind izolarea necorespunzătoare a coșului de fum și amplasarea în imediata vecinătate a acestuia a materialelor combustibile.

În jurul orei 20:30 Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, două de la departamentul Apostolache și una de la Urlați, toate aparținând Detașamentului Mizil.

Citește întreaga știre aici: Incendiu în Apostolache. A luat foc o locuință

