Incendiu în Apostolache. A luat foc o locuință

Un incendiu a izbucnit în această seară la o locuință din comuna Apostolache, județul Prahova. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 200 de metri pătrați la nivelul acoperișului, potrivit reprezentanților ISU Prahova.

Din primele informații, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, două de la departamentul Apostolache și una de la Urlați, toate aparținând Detașamentului Mizil.

Din fericire toți locatarii s-au autoevacuat, o singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, aceasta suferind un atac de panică. Aceasta a refuzat transportul la spital.

Deocamdată nu se cunosc cauzele care au provocat incendiul.