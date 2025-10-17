Minoră violată într-un hotel din Ploiești. Complice, o altă copilă

O minoră în vârstă de 14 ani a fost violată de doi tineri pe care îi considera prieteni, într-un hotel din Ploiești. Fapta s-a petrecut la sfârșitul lunii septembrie, iar de atunci și până acum, cei doi agresori împreună cu o altă prietenă, minoră la rândul ei, au amenințat victima ca să nu reclama fapta la poliție.

- Publicitate -

Totul a ieșit la iveală pe 1 octombrie, când tatăl fetei agresate s-a prezentat la secția 3 de poliție Ploiești împreună cu aceasta și au relatat coșmarul prin care a trecut.

Polițiștii au demarat cercetări, iar în această săptămână au descins la adresele agresorilor, doi tineri cu vârste de 19 respectiv 22 de ani din Fulga, și o altă minoră din orașul Mizil.

- Publicitate -

În urma audierilor, cei trei au fost reținuți. În cazul băieților, judecătorul de drepturi și libertăți a decis plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile, iar în cazul fetei din Mizil controlul judiciar pentru 60 de zile.

Cei trei sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, influențarea declarațiilor și răzbunarea pentru ajutorul dat justiției.

Potrivit IPJ Prahova, „cercetările au fost demarate în urma prezentării, la data de 1 octombrie a.c., la sediul unității de poliție, a unei minore, însoțită de tatăl său, care a sesizat faptul că, în seara zilei de 27 septembrie a.c., ar fi fost victima unei infracțiuni de viol.

- Publicitate -

În urma verificărilor și activităților investigative efectuate, polițiștii au stabilit că, la data de 27 septembrie a.c., minora s-ar fi deplasat pe raza municipiului Ploiești, în compania altei minore și a doi tineri, sub pretextul unei ieșiri în scop recreativ.

Ulterior, grupul s-ar fi deplasat la o unitate hotelieră din municipiu, unde cei doi tineri ar fi întreținut acte de natură sexuală cu victima, împotriva voinței acesteia.

Totodată, în perioada ulterioară comiterii faptei, persoanele bănuite ar fi exercitat presiuni asupra persoanei vătămate, în scopul retragerii plângerii penale, oferindu-i o sumă de bani și proferând amenințări cu acte de violență.

- Publicitate -

Având în vedere gravitatea faptelor și temeinicia probatoriului administrat, la data de 15 octombrie a.c, au fost puse în executare mandate de percheziție domiciliară la locuințele și reședințele persoanelor bănuite.

Aceștia au fost identificați ca fiind o minoră din orașul Mizil și doi tineri de 19, respectiv 22 de ani din comuna Fulga, care au fost conduși la sediul unității de poliție pentru audieri.

În urma administrării probatoriului, la data de 15 octombrie a.c, față de cele trei persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

- Publicitate -

Ulterior, la data de 16 octombrie a.c., procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă pentru doi tineri, propunere admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești, care a emis mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Față de minora care ar fi sprijinit activitatea infracțională a acestora, a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile”

Cercetările sunt continuate de către polițiști în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt, a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

- Publicitate -

Vă reamintim că un alt caz de viol a zguduit în această săptămână județul Prahova. Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Dumbrava a fost arestat preventiv după ce și-a agresat sexual, ani la rând, surorile vitrege.

Citește mai multe detalii aici: Arestat după ce și-a violat surorile vitrege. Una era minoră