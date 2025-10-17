Arestat după ce și-a violat surorile vitrege. Una era minoră

Apar noi detalii cu privire la cazul care a zguduit localitatea Dumbrava din Prahova. Ieri după amiază, un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv fiind acuzat de viol.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că victimele bărbatului erau chiar surorile sale vitrege. Acesta ar fi profitat de faptul că erau în imposibilitatea de a riposta din cauza unor afecțiuni de natura psihică.

Mai grav este că, la momentul săvârșirii primelor fapte de viol (2014), una dintre fete era minoră. În cazul acesteia, abuzurile ar fi continuat până în 2019.

În acest an, bărbatul a început să-și abuzeze sexual și cealaltă soră, în vârstă de 19 ani. Polițiștii au fost sesizați cu privire comiterea faptelor de un alt membru al aceleiași familii, frate vitreg la rândul său cu bărbatul arestat și cele două fete.

Având în vedere complexitatea situației și faptul că atât agresorul cât și victimele fac parte dintr-o familie grea încercată, documentarea cazului și strângerea probelor s-a întins pe o perioadă de mai multe luni (iunie 2025-octombrie 2025).

„Având în vedere gravitatea faptelor și temeinicia probatoriului administrat, la data de 15 octombrie a.c., procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă, care a fost admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești, fiind emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile”, au transmis ieri reprezentanții Poliției Prahova.