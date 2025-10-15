Cercetări extinse în urma bătăii în trafic din Ploiești

Polițiștii au extins cercetările în cazul bărbatului care marți a blocat un șofer în trafic, în zona Bariera Bucov și l-a bătut.

Vă reamintim că între agresor și victimă existau neînțelegeri mai vechi, cu privire la renovarea unei case, în urma unor neînțelegeri colaborarea dintre cei doi încetând.

Marți, agresorul, care este și proprietarul locuinței, l-a văzut în trafic pe cel care ar fi trebuit să-i amenajeze casa. I-a blocat mașina și l-a lovit în repetate rânduri.

Norocul victimei a fost un echipaj de poliție care se afla în apropiere. Oamenii legii au fost alertați de poziția mașinilor, s-au deplasat la fața locului și l-au imobilizat pe agresor.

După ce a fost audiat, agresorul, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Judecătorul de drepturi și libertăți a decis însă cercetarea acestuia în stare de libertate, sub control judiciar, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe

Polițiștii au extins cercetările și au mai deschis un dosar penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice, faptă pedepsită cu închisoare de la 3 la 2 ani sau cu amendă penală.