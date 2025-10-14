Bătaie în trafic în Ploiești din cauza unei datorii

Scene violente s-au petrecut astăzi în Ploiești, pe strada Ștrandului, în apropierea intersecției cu strada Apelor.

Un șofer a fost blocat în trafic și luat la bătaie de un altul. Motivul altercației pare să fie o datorie pe care victima o are față de agresor.

Cei doi se învoiseră cu privire la renovarea unei locuințe, însă în urma unor neînțelegeri, colaborarea dintre cei doi s-a încheiat.

Astăzi, agresorul, care este și proprietarul locuinței, l-a văzut în trafic pe cel care ar fi trebuit să-i amenajeze apartamentul.

I-a blocat mașina și l-a lovit în repetate rânduri. Norocul victimei a fost un echipaj de poliție care se afla în apropiere.

Oamenii legii au fost alertați de poziția mașinilor, s-au deplasat la fața locului și l-au imobilizat pe agresor. Victima a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, iar bătăușul în arestul poliției, fiind reținut pentru 24 de ore.

Cu privire la acest eveniment, reprezentanții IPJ Prahova au precizat:

„Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Ploiești au intervenit prompt pentru aplanarea unui conflict izbucnit între două persoane, pe raza municipiului.

La data de 14 octombrie a.c., în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii au observat două autoturisme oprite neregulamentar pe strada Ștrandului, în apropierea intersecției cu strada Apelor.

Deplasându-se imediat la fața locului, aceștia au constatat că, pe fondul unui conflict preexistent, un bărbat de 30 de ani, din municipiu, ar fi oprit autovehiculul pe care îl conducea în fața unui alt autoturism, condus de un bărbat de 38 de ani, împiedicându-l astfel să-și continue deplasarea.

Între cei doi a izbucnit un conflict, în urma căruia bărbatul de 38 de ani ar fi fost agresat fizic.

Datorită intervenției prompte a polițiștilor, conflictul a fost imediat aplanat, iar pentru persoana agresată a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical, care a transportat-o la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Bărbatul de 30 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audieri, iar, în urma probatoriului administrat, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2024 privind ordinul de protecție provizoriu, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva persoanei bănuite de comiterea faptei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun”