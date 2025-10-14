Cum s-a produs accidentul din timpul examenului auto în Ploiești

Un accident rutier în care a fost implicată o femeie aflată în timpul examenului pentru obținerea permisului de conducere a avut loc ieri la Ploiești. Evenimentul s-a petrecut în parcarea centrului comercial Value Center, punctul de plecare al elevilor școlilor de șoferi în proba practică.

Observatorul Prahovean a aflat noi detalii cu privire la producerea accidentului. Femeia în vârstă de 45 de ani, care se afla la volan, era la a treia încercare de obținere a permisului de conducere și urma să plece pe traseu la volanul unei Dacia Spring.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, în momentul plecării de pe loc și avându-l alături pe polițistul examinator, femeia nu ar fi acordat atenție poziției roților autoturismului.

Acestea fiind virate spre dreapta, în momentul accelerării, a acroșat un pieton (instructor auto) pe care l-a prins între mașina pe care o conducea și o altă mașină marca Volskwagen.

Totodată, în urma coliziunii, autoturismul Volkswagen a fost proiectat în alte două mașini parcate în zonă, respectiv un Seat și un Hyundai.

Victima, a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, fiind diagnosticat în primă fază cu „traumatism membru inferior drept”.

Atât examinatorul auto, cât și persoana examinată și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero pentru toate cele trei persoane.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca cercetările să fie continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

Vă reamintim că în luna aprilie a acestui un bărbat a încetat din viață la Ploiești, în timpul susținerii probei teoretice pentru obținerea permisului de conducere.

