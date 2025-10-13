Accident în timpul examenului auto în Ploiești. Un instructor a fost rănit

Accidentul rutier a avut loc luni, în parcarea de la Value Center din Ploiești. O femeie care susținea proba practică pentru obținerea permisului de conducere a lovit un alt autoturism parcat, dar și un instructor de la o școală de șoferi.

Accidentul rutier a avut loc, potrivit primelor date, în jurul orei 11.30. O femeie în vârstă de 45 de ani, care susținea proba practică pentru obținerea permisului de conducere, în momentul în care a plecat de pe loc, ar fi lovit un autoturism, dar și o persoană.

- Publicitate -

„Din primele verificări a rezultat faptul că un autoturism, condus de către o femeie de 45 de ani, care se pregătea să plece de pe loc, în cadrul unei probe practice pentru obținerea permisului de conducere, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism parcat. În urma impactului, o persoană aflată în apropiere ar fi fost surprinsă între vehicule.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Toate persoanele implicate au fost testate cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ”, a anunțat IPJ Prahova

- Publicitate -

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca cercetările să fie continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.