- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident în timpul examenului auto în Ploiești. Un instructor a fost rănit

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
scoala

Accidentul rutier a avut loc luni, în parcarea de la Value Center din Ploiești. O femeie care susținea proba practică pentru obținerea permisului de conducere a lovit un alt autoturism parcat, dar și un instructor de la o școală de șoferi.

Accidentul rutier a avut loc, potrivit primelor date, în jurul orei 11.30. O femeie în vârstă de 45 de ani, care susținea proba practică pentru obținerea permisului de conducere, în momentul în care a plecat de pe loc, ar fi lovit un autoturism, dar și o persoană.

- Publicitate -

„Din primele verificări a rezultat faptul că un autoturism, condus de către o femeie de 45 de ani, care se pregătea să plece de pe loc, în cadrul unei probe practice pentru obținerea permisului de conducere, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism parcat. În urma impactului, o persoană aflată în apropiere ar fi fost surprinsă între vehicule.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Toate persoanele implicate au fost testate cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ”, a anunțat IPJ Prahova

- Publicitate -

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca cercetările să fie continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Temperaturile vor alterna pe parcursul următoarelor două săptămâni (13...

Festivalul Castanilor 2025. Interviu cu Țapinarii

Alexandru Olteanu Alexandru Olteanu -
Cortina s-a tras și peste cea de-a XXVI-a ediție...

Toți ostaticii israelieni supraviețuitori, eliberați de Hamas

Corina Matei Corina Matei -
Luni, 13 octombrie 2025, Hamas a eliberat ultimii 20...
- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -