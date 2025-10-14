- Publicitate -
Imagini revoltătoare pe DN1B, la Bucov: Fentează coloană pe trotuar

Programate să se termine vineri, 17 octombrie, lucrările de pe DN1B, de lângă Ploiești, pe podul peste râul Teleajen, continuă să dea bătăi de cap șoferilor.

Coloane de mașini se formează zilnic atât pe sensul de ieșire din Ploiești, cât și pe cel de intrare în municipiu, în special diminețile, încă din localitatea Bucov.

Ambuteiajele îi fac pe unii șoferi să încalce legislația rutieră și să pună în pericol atât siguranța traficului cât și pe cea a pietonilor.

Un astfel de moment a fost surprins în această dimineață, de către un cititor al ziarului Observatorul Prahovean.

Șoferul unui autoturism marca Opel a fost surprins de o cameră de bord în timp ce ocolește coloană formată pe sensul de mers spre Ploiești, prin partea dreaptă, pe acostament.

„Poate ne învățăm să fim și noi oameni și să circulăm corect. În coloană la Bucov, un domn a depășit coloana, pe dreapta, pe trotuar, până la sens. Cam 500-700m de mers pe trotuar”, a fost mesajul care a însoțit înregistrarea de mai jos.

