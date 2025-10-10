„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”

Ploiești – cununii civile, săptămâna 12-18. 10. 2025

12.10.2025

Coarfă Romulus – Nicolae – Simion Sandra – Nicolaeta

Dinică Andrei-Costin – Toma Oana – Mihaela

Ștefan Cristian – Victor – Barbu Mariana – Nicoleta

13.10.2025

Gheorghe Constantin-Aron – Patraș Cristina

16.10.2025

Apostol Florin – Petrișor – Ispas Aurelia – Natalia

17.10.2025

Popa Gabriel – Lucian – Pascaru Amalia

Dănescu Cristian – Doru – Mazilu Roxana – Mioara

Stanciu Florin – Peltea Nicoleta – Eugenia

18.10.2025

Sima Alexandri-Răzvan – Ionescu Georgiana – Iulia

Bucșa Alexandru – Șapcaliu Mihaela

Caloianu Nicolae Daniel – David Ioana – Raluca

Toma Gabriel – Răzvan – Radu Andreea – Marilena

Niță Eduard – Valentin – Gheorghe Iulia – Andreea

Panait Daniel – Nicolae – Putinaru Simona

Antohi Daniel – Neagu Bianca – Gabriela

Tudorache Cristian – Andrei – Ion Ramona – Alexandra

Marin Cristian – Ion Mihaela – Ioana

Șerban Dănuț – Marian – Staicu Rebecca – Valentina

Bălăioru Marian – Iordache Alexandrina – Carmen

Câmpina – cununii civile, săptămâna 12-18. 10. 2025

17.10.2025

Andrieș Andrei – Scarlat Maria- Cristina

18.10.2025

Stoian Claudiu -Iulian – Mistreanu Cristina -Daniela

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!