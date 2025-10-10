„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”
Ploiești – cununii civile, săptămâna 12-18. 10. 2025
12.10.2025
- Coarfă Romulus – Nicolae – Simion Sandra – Nicolaeta
- Dinică Andrei-Costin – Toma Oana – Mihaela
- Ștefan Cristian – Victor – Barbu Mariana – Nicoleta
13.10.2025
- Gheorghe Constantin-Aron – Patraș Cristina
16.10.2025
- Apostol Florin – Petrișor – Ispas Aurelia – Natalia
17.10.2025
- Popa Gabriel – Lucian – Pascaru Amalia
- Dănescu Cristian – Doru – Mazilu Roxana – Mioara
- Stanciu Florin – Peltea Nicoleta – Eugenia
18.10.2025
- Sima Alexandri-Răzvan – Ionescu Georgiana – Iulia
- Bucșa Alexandru – Șapcaliu Mihaela
- Caloianu Nicolae Daniel – David Ioana – Raluca
- Toma Gabriel – Răzvan – Radu Andreea – Marilena
- Niță Eduard – Valentin – Gheorghe Iulia – Andreea
- Panait Daniel – Nicolae – Putinaru Simona
- Antohi Daniel – Neagu Bianca – Gabriela
- Tudorache Cristian – Andrei – Ion Ramona – Alexandra
- Marin Cristian – Ion Mihaela – Ioana
- Șerban Dănuț – Marian – Staicu Rebecca – Valentina
- Bălăioru Marian – Iordache Alexandrina – Carmen
Câmpina – cununii civile, săptămâna 12-18. 10. 2025
17.10.2025
- Andrieș Andrei – Scarlat Maria- Cristina
18.10.2025
- Stoian Claudiu -Iulian – Mistreanu Cristina -Daniela
„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!