Bătaie în fața unui magazin din Râfov. Două rețineri

Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore după ce s-au luat la bătaie seara trecută în fața unui magazin din comuna Râfov, sat Moara Domnească.

Conflictul a fost unul spontan, alimentat de consumul excesiv de alcool. Cele două persoane implicate sunt doi bărbați cu vârste de 25 și 32 de ani, din comuna Berceni.

Polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Puchenii Mari au intervenit prompt după ce a fost sesizat, prin SNUAU 112, un conflict între mai multe persoane pe domeniul public.

La fața locului, echipajele de poliție au identificat patru persoane agresate, cu vârste de 29 și 32 de ani, care prezentau leziuni. Acestea au fost transportate la unitatea medicală pentru evaluarea și tratarea leziunilor.

Investigațiile efectuate de polițiști au relevat că incidentul a avut loc în fața unui magazin alimentar, în contextul unui conflict verbal spontan, care a degenerat în agresiune fizică.

Persoanele agresate au fost lovite, iar ordinea și liniștea publică au fost tulburate.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au identificat și reținut cele două persoane și au fost conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Aceștia urmează să fie prezentați unității competente pentru analiza oportunității luării unei alte măsuri preventive.