Percheziții la o „vrăjitoare” din Prahova [FOTO]

Două așa zise vrăjitoare din Prahova și Ilfov au fost săltate ieri de poliție în urma unor percheziții într-un dosar de înșelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 10 000 de euro.

Cele două au reușit să convingă o tânără din Buzău că au puteri supranaturale și că, în schimbul unor sume de bani, ar putea să-i rezolve anumite probleme personale.

„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele, au pus ieri, 23 septembrie, în executare două mandate de percheziție domiciliară, în Prahova și Ilfov, la imobile utilizate de persoanele cercetate pentru înșelăciune.

Perchezițiile au fost desfășurate în baza autorizațiilor emise de Judecătoria Pogoanele.

Din verificări a reieșit că persoanele care ar fi săvârșit fapta sunt două tinere, de 27 și 19 ani, din Prahova și Ilfov.

De asemenea, din cercetări a reieșit că, în august a.c., ar fi indus în eroare persoana vătămată, o tânără de 23 de ani din Buzău, prin prezentarea ca reală a faptului mincinos că ar deține puteri supranaturale prin care ar putea rezolva anumite probleme personale ale acesteia.

Cele două tinere cercetate ar fi solicitat și ar fi obținut în schimbul acestor servicii aproximativ 51.500 de lei.

În urma materialului probator administrat, tinerele din Prahova și Ilfov au fost reținute, pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune”, potrivit unui comunicat de presă emis de Poliția Română.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele, în vederea documentării întregii activități infracționale a persoanelor.

La activități au participat luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și polițiști de la inspectoratele de poliție județene Prahova și Ilfov.

