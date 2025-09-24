Accident pe A3 București-Ploiești. Trafic restricționat

Traficul rutier pe A3 București-Ploiești este restricționat la kilometrul 49, în zona localității Independența din comuna Gherghița, județul Prahova, din cauza unui accident rutier.

Potrivit primelor informații, în coliziune au fost implicate două autovehicule, iar trei persoane au fost rănite.

Circulația rutieră este restricționată pe prima bandă a sensului de mers către București, valorile de trafic fiind ușor ridicate.

Reluarea circulației este estimată în jurul orei 11.00, potrivi centrului InfoTrafic al Poliției Române.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.

UPDATE: Potrivit ISU Prahova, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă și un echipaj de prim ajutor SMURD. În acționează și două ambulanțe SAJ Prahova.

In evenimentul rutier au fost implicate un autotren încărcat cu pietriș și un autoturism, cu un total de trei ocupanți.

Este vorba despre trei bărbați, cu vârste cuprinse între 30-45 ani, care au suferit diverse traumatisme, fiind asistați la fața locului de către echipajele SMURD și SAJ Prahova. Toate victimele se află în stare de conștiență.