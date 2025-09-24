Data până la care circulă traseul 40B, între Ploiești și Bucov

Intrat în circulație în data de 12 aprilie, traseul 40B al TCE, care face legătura între Hale Catedrală și Parcul Constantin Stere, va fi suspendată sâmbătă, 4 octombrie.

- Publicitate -

Autobuzele TCE circulă pe acest traseu doar în perioadă de vară, pentru persoanele care vor să ajungă din Ploiești în parcul Bucov.

„Primăria municipiului Ploiești informează cetățenii că, începând cu data de 4 octombrie 2025, se suspendă traseul 40barat (ruta Hale Catedrală – Parc „Constantin Stere” Bucov), care circulă in perioada de vară, în zilele de sâmbătă și duminică”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

Pe acest tronson autobuzele circulă sâmbăta și duminica, între 09:00 – 19:00.

Eveniment Cauza incendiului de la Iordăcheanu Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 07.00, în satul Valea Cucului din comuna Iordăcheanu. Flăcările au cuprins o locuință...

- Publicitate -

În acest an, traseul 40B a fost deservit cu prioritate de autobuze Eurobus de 12 metri care sunt dotate cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități, dotate cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități, instalații de aer condiționat și spațiu suficient pentru cărucioare.