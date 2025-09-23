- Publicitate -

Noaptea Cercetătorilor Europeni la Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Pasionații de știință, familiile cu copii și toți cei curioși să descopere lumea cercetării sunt invitați să ia parte la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025, un eveniment care aduce știința mai aproape de oameni și transformă întrebările „De ce?” în experiențe interactive și răspunsuri fascinante.

Evenimentul va avea loc vineri, 26 septembrie, în Sala Coloanelor a Palatului Culturii din Ploiești, între orele 17:00 și 22:00, și promite o seară plină de ateliere, demonstrații și activități pentru toate vârstele.

Publicul va putea explora colecții unice de vertebrate, preparate umede, malacologie, mineralogie-paleontologie, entomologie, botanică și va participa la ateliere de robotică și imprimare 3D, dar și la un atelier de antropologie dedicat tradițiilor și măștilor populare.

Organizat anual din 2005 de Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, evenimentul se bucură de participarea unor parteneri de prestigiu: Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române și echipa de robotică RO2D2 a Colegiului Național „Mihai Viteazul” Ploiești, echipa de robotică Eastern Foxes a Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”  Ploiești și Clubul de științe Fusion al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”  Ploiești

Noaptea Cercetătorilor Europeni este un eveniment de talie europeană, organizat din anul 2005, în cadrul căruia, anual, la sfârșitul lunii septembrie, au loc evenimente publice în care cercetători și reprezentanți ai lumii universitare se întâlnesc cu publicul, cu scopul atragerii tinerilor înspre cercetare și al promovării ideii că știința contează pentru viața de zi cu zi.

Noaptea Cercetătorilor Europeni se înscrie în seria evenimentelor Marie Sklodowska-Curie și își propune să arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare.

Proiectul se adresează minților curioase, de la entuziaști la sceptici, oferind o mare varietate de activități ştiințifice și educative.

