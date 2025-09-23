Unde poți duce în Ploiești hainele pe care nu le mai porți

Hainele, încălțămintea sau deșeurile textile trebuie colectate separat începând din acest an, în toate statele membre ale Uniunii Europene.

În acest sens, în mai multe locuri din Ploiești, dar și din județ, au fost amplasate containere unde oamenii pot duce lucrurile pe care nu le mai poartă.

Direcția Județeană de Mediu Prahova a publicat lista punctelor unde deșeurile textile pot fi colectate.

În Ploiești, acestea sunt:

Bulevardul București – stație TCE

Gara de Sud – centrul comercial Winmarkt Big

Stație Coreco Hale

Strada Malu Roșu – Profi

Cartier Vest – Șoseaua Vestului (fost cinema Modern)

Strada Domnișori – intersecție strada Libertății

Strada Mihai Bravu

De asemenea, există patru containere amplasate de Armata Salvării Ploiești astfel:

pe strada Bănești (sediu),

la intrarea în Prahova Value Centre,

în curtea Universității de Petrol și Gaze

pe Bulevardul Republicii, lângă sediul Radio S.O.S. Ploiești.

În afara Ploieștiului, containere sunt amplasate și în satul Strejnicu, unul în comuna Brazi și unul în comuna Blejoi.

Totodată, magazinele H&M din Galeriile Comerciale și Zara din Carrefour Ploiești primesc numai articole de îmbrăcăminte (deocamdată nu preiau încălțăminte sau accesorii). Acestea nu trebuie să fi fost cumpărate din magazin.