TIR rămas în pană pe DN1, în Bușteni. Trafic îngreunat

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe DN1 în stațiunea Bușteni din județul Prahova după ce un TIR a rămas în pană, pe sensul de mers spre Brașov.

Un echipaj al poliției rutiere este prezent la fața locului și dirijează traficul, pentru menținerea siguranței participanților și pentru fluidizarea deplasării pe sectorul respectiv de drum.

Recomandăm conducătorilor auto:

să respecte indicațiile polițiștilor rutieri;

să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic;

să păstreze o distanță de siguranță față de vehiculul din față;

să manifeste răbdare pe perioada traversării zonei.

Traficul se desfășoară îngreunat până la degajarea completă a părții carosabile.

