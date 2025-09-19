Focar de pestă porcină africană în Prahova, la Drăgănești

Inspectorii DSVSA Prahova au confirmat în această săptămână prezența unui focar de pestă porcină africană la Drăgănești.
În acest context, pentru a limita răspândirea bolii DSVSA a dispus la data de 16 septembrie o serie de măsuri, printre care:
- toți porcii din exploatații să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație.
- nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama de situația epidemiologică.
- nu hrăniți porcii cu resturi alimentare rezultate din bucătărie, indiferent de natura acestora, în special cele provenite de la carnea/produsele din carne de porc gătite în familie.
- nu intrați în adăpostul unde creșteți porcii cu încălțămintea și hainele cu care ați umblat pe stradă, fiind recomandată montarea la intrarea în adăpost a unei tăvițe cu paie îmbibate cu soluție slabă de sodă caustică sau alte substanțe cu eficiență asupra virusurilor.
- dacă există vânători în familie, care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne.
- nu scoateți scroafele sau vierii din exploatație în scopul montei cu animale din alte exploatații.
- orice modificare a stării de sănătate a porcilor din gospodărie sau depistarea unei mortalități să fie de urgență anunțată medicului veterinar din localitate sau telefonic la DSVSA Prahova, la telefon 0244571751 sau 0785260094.
- până la sosirea medicului veterinar este interzisă circulația persoanelor în zonă, mișcarea porcinelor/cadavrelor, inclusiv a cărnii de porc/produselor din carne de porc rezultate din sacrificările anterioare în gospodărie.
- orice cadavru de porc domestic/mistreț depistat pe domeniul public va fi anunțat la
DSVSA Prahova la numerele de telefon menționate anterior.