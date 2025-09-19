Turist francez, grav rănit, după ce a căzut într-o râpă în Bucegi

Un tânăr din Franța, în vârstă de 24 de ani, este în stare gravă, după ce, în timpul unei drumeții montane în Bucegi a căzut într-o râpă.

Potrivit Salvamont Prahova, acesta făcea parte dintr-un grup de trei persoane, iar la un moment dat s-a rătăcit și a pierdut traseul marcat.

Într-un moment de neatenție acesta a căzut în zona Văii Căldărilor și a suferit multiple traumatisme.

Ajunși la el, salvamontiștii prahoveni au constat că tânărul suferise un traumatism cranian, o fractură de maleolă, o entorsă la genunchi și o luxație la mână.

Misiunea de salvare de salvare s-a încheiat în jurul orei 06.00, după șapte ore de la primirea apelului de urgență.

Victima a fost preluată de un echipaj al Ambulanței Prahova și transportată la spital.

La misiunea de salvare au participat opt salvatori montani.