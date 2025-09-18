Modificări în circulația autobuzelor în Ploiești

Rutele mai multor trasee TCE Ploiești vor fi modificate în perioada 19-22 septembrie (vineri-luni ora 05.00) cu ocazia închiderii circulației rutiere pe Bulevardul Independenței, pe tronsonul cuprins între Monumentul Vânătorilor (Gara de Sud) și Statuia lui Radu Stanian, pentru desfășurarea Festivalului Interetnic “Alfabetul Conviețuirii”.

Astfel, în această perioadă, autobuzele aferente traselor 1, 30, 32, 48, 300, 301, 306 vor circula deviat:

din Centru spre Sud, pe strada Bobâlna cu opriri în stațiile Pelican și Liceul de Muzică;

dinspre Gara de Sud spre Centru, pe strada Democrației, autobuzele vor opri în stațiile 13 Decembrie, Covurlui și Muzeul de Istorie.

Traseele troleibuzelor 44 și 202 vor fi scurtate la Hale Coreco, iar legătura între Centru și Gara de Sud se va face cu celelalte trasee de autobuz cu parcurs comun, între Galeriile Comerciale și Gara de Sud, respectiv Gara de Sud spre Hale Coreco.

Traseul 2, va avea următoarea rută:

la sensul Gara Vest-Prahova Value Centre se va circula pe str. Bobâlna, unde se vor efectua stațiile Pelican si Liceul de Muzică.

la sensul Prahova Value Centre – Gara de Vest, nu va mai intra la Gara de Sud și va circula direct pe str. Democrației. După stația Pleiades, următoarea stație va fi 13 Decembrie din str. Democrației, apoi Covurlui si Muzeul de Istorie.

Călătorii din zona Gara de Sud, care doresc să ajungă în zonele Centru/Vest vor folosi stația din fața gării. În acest scop, călătorii rămân în autobuzul care intră la Prahova Value Centre și apoi continuă circulația pe str. Democrației.

Biletele validate în troleibuze vor fi valabile și în autobuzele care circulă între Centru și Gara Sud, în perioada de scurtare a rutei liniilor de troleu 44 si 202. La fel, biletele folosite în autobuz pe zona Gara de Sud – Centru își mențin valabilitatea și în troleibuzele care circulă spre Malu Roșu, respectiv Podul Înalt.

În locul stației Coreco Sud, la sensul spre Centru, traseele 1, 30, 32, 300, 301 și 306 vor efectua stația Gara Sud din fața P.T.T.R. Sud, comună cu cea a traseului 101.

Traseul 2 va efectua stația din fața Gării de Sud, iar la ieșirea din Prahova Value Centre va efectua viraj dreapta pe strada Democrației.

În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, atât intervalul orar cât și rutele ocolitoare specificate mai sus pot fi modificate, conform necesităților identificate.