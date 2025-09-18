- Publicitate -

Momentul incendierii celor două mașini din Ploiești [VIDEO]

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Două autoturisme, unul marca Audi si celălalt marca Dacia, au fost distruse seara trecută într-un incendiu, în cartierul Malu Roșu. Pompierii solicitați să stingă focul au constatat că evenimentul a fost provocat.

- Publicitate -

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, cu posibilitatea de propagare la balconul unui apartament de la etajul 1 al blocului din apropiere și la alte autoturisme parcate în zonă.

Un cititor al ziarului ne-a pus la dispoziție imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, care monitorizează strada Sergent Mateescu.

În jurul orei 00.35, un individ se apropie de cele două mașini parcate, aprinde focul în spatele acestora și se face nevăzut.

Economic

România, ce facem cu cea mai mare rafinărie din țară?

Taxa de 1% pe cifra de afaceri (IMCA) ar putea contribui la închiderea celei mai mari rafinării din România – Petromidia. Această taxă ar reprezenta,...
- Publicitate -

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că principalul suspect al incendierii a fost prins și că este audiat.

Vom reveni cu detalii

masini incendiate

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

CNAIR a încasat 8.526 lei pentru un aviz. DN 1A trece la 100 de metri de investiție

0
După ce Observatorul Prahovean a publicat recent articolul Afacerea...
Exclusiv

Frauda de la Ciorani, la un pas de prescripție. Primarul, în plimbare la Bruxelles

2
La Ciorani, timpul curge altfel. Mai ales prin sertarele...
Exclusiv

Povestea „Prietenii satului”: Schimbarea începe cu mine

0
În comuna Scorțeni, acolo unde ulițele străjuite de livezi...
Exclusiv

FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

1
Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a...
Exclusiv

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

1
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

0
Jumătatea lui septembrie aduce la Ploiești, dar și în...
Administrație

Ce se întâmplă cu subvenția la căldură la Ploiești

0
Termenul limită până la care este în vigoare hotărârea...
Eveniment

Radare în cascadă pe DN1, în Prahova. Acțiune rutieră de amploare

0
O acțiune rutieră de amploare este în desfășoară astăzi...
Eveniment

Unul dintre bărbații prinși sub dărâmături, la Câmpina, a murit

0
Tragedie în Câmpina, în această dimineață. Doi bărbați care...
Eveniment

Păcălit cu 95.000 lei de prieteni. Au vrut să piardă urma banilor în Ploiești

0
Trei tineri din București au fost reținuți de polițiști...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Luiza Toboc -
Jumătatea lui septembrie aduce la Ploiești, dar și în...

Radare în cascadă pe DN1, în Prahova. Acțiune rutieră de amploare

Ștefan Vlăsceanu -
O acțiune rutieră de amploare este în desfășoară astăzi...

Unul dintre bărbații prinși sub dărâmături, la Câmpina, a murit

Ștefan Vlăsceanu -
Tragedie în Câmpina, în această dimineață. Doi bărbați care...

Păcălit cu 95.000 lei de prieteni. Au vrut să piardă urma banilor în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Trei tineri din București au fost reținuți de polițiști...
- Publicitate -

Doi bărbați prinși sub zidul unei case din Câmpina

Ștefan Vlăsceanu -
Doi bărbați care demolau o locuință situată pe Bulevardul...

Două autoturisme au fost incendiate în Ploiești

Marius Nica -
Două autoturisme au ars, noaptea trecută, la Ploiești, pe...

Viața în Cartierul Nord: ce merge bine și ce trebuie schimbat

Bianca Ionescu -
Cartierul Nord din Ploiești este o zonă în continuă...

Fetiță de 13 ani, violată la Ploiești. Suspectul a fost reținut

Observatorul Prahovean -
În luna august 2025, în zona de nord a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean