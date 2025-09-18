Momentul incendierii celor două mașini din Ploiești [VIDEO]

Două autoturisme, unul marca Audi si celălalt marca Dacia, au fost distruse seara trecută într-un incendiu, în cartierul Malu Roșu. Pompierii solicitați să stingă focul au constatat că evenimentul a fost provocat.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, cu posibilitatea de propagare la balconul unui apartament de la etajul 1 al blocului din apropiere și la alte autoturisme parcate în zonă.

Un cititor al ziarului ne-a pus la dispoziție imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, care monitorizează strada Sergent Mateescu.

În jurul orei 00.35, un individ se apropie de cele două mașini parcate, aprinde focul în spatele acestora și se face nevăzut.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că principalul suspect al incendierii a fost prins și că este audiat.

Vom reveni cu detalii