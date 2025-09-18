Două autoturisme au fost incendiate în Ploiești

Două autoturisme au ars, noaptea trecută, la Ploiești, pe strada Sergent Gheorghe Mateescu. Din primele indicii, a fost vorba de o mână criminală.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, incendiul a afectat două autoturisme parcate în afara părții carosabile și vegetația din jurul acestora.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, cu posibilitatea de propagare la balconul unui apartament de la etajul 1 al blocului din apropiere și la alte autoturisme parcate în zonă.

Din fericire, incendiul a fost localizat în cel mai scurt timp, fiind împiedicată propagarea flăcărilor. Nu au fost înregistrate victime.

”La finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, ca urmare a folosirii intenționate a sursei de aprindere. Cauza certă va fi stabilită de către autoritățile abilitate, prin cercetarea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului” au transmis reprezentanții ISU Prahova.