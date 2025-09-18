Radare în cascadă pe DN1, în Prahova. Acțiune rutieră de amploare

O acțiune rutieră de amploare este în desfășoară astăzi pe DN1, în Prahova. Polițiștii au instituit mai multe filtre, în cascadă.

„Astăzi, 18 septembrie 2025, polițiștii prahoveni sunt prezenți pe drumurile din județ și desfășoară acțiuni preventive și de control, cu accent pe viteză.

Acțiunea face parte din Zilele Siguranței ROADPOL, un program european desfășurat în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, care urmărește un țel simplu și curajos: „Viziune Zero” – o zi fără decese rutiere.

De ani buni, viteza prea mare rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Câteva secunde „câștigate” pot însemna, din păcate, o viață pierdută.

Din acest motiv, polițiștii prahoveni intensifica verificările și îi vor sancționa pe șoferii care aleg să apese prea tare pedala de accelerație, și acționează la acest moment pe DN1, în mai multe zone, împreună cu județele Brașov și Ilfov, verificând viteza în sistem „cascadă””, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Ziua de 18 septembrie este una simbolică la nivel european – peste tot se fac eforturi pentru ca drumurile să fie mai sigure. Pe lângă controale, acțiunile au și rol educativ și preventiv.

Polițiștii vă reamintesc: condusul în limitele legii nu înseamnă doar evitarea amenzilor și a punctelor de penalizare, ci mai ales protejarea vieții – a dumneavoastră, a pasagerilor și a pietonilor.

Siguranța pe șosele depinde de fiecare dintre noi. Dacă suntem atenți și respectăm regulile, putem transforma „Viziunea Zero” în realitate.