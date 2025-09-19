- Publicitate -

Ceremonie militară astăzi la Crucea Caraiman

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Ministerul Apărării Naționale organizează o ceremonie militară și religioasă vineri, la ora 12.00, la Crucea Eroilor români din Primul Război Mondial de pe Muntele Caraiman, la care vor participa oficiali militari și civili, membri ai clerului, militari răniți în teatrele de operații.

Activitatea va începe la ora 08:00, cu o ascensiune pe traseul Cabana Piatra Arsă – Monumentul Eroilor, în semn de omagiu adus celor căzuți în lupta pentru Patrie.

În perioada 2016-2020, Ministerul Apărării Naționale a implementat proiectul „Crucea Caraiman”/Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Muntele Caraiman, în spiritul respectului față de istoria și tradițiile militare românești și pentru omagierea militarilor şi civililor români, care în momentele dramatice ale istoriei şi-au făcut datoria față de Patrie.

Monumentul este de forma unei cruci latine, având o înălțime de 39,3 metri și a fost construit între anii 1924-1928, în apropiere de Vârful Caraiman, la altitudinea de 2291 m, pentru a cinsti memoria celor 30.000 de militari români căzuți în luptele de pe Valea Prahovei, în Primul Război Mondial.

Ansamblul arhitectural figurează în Cartea Recordurilor, ca fiind cea mai înaltă cruce din lume, amplasată pe un vârf montan.

