Șofer reținut în Prahova. Era beat și avea permisul suspendat

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Șirna, județul Prahova, a fost reținut pentru 24 de ore după ce s-a urcat la volan beat. Bărbatul avea și permisul de conducere suspendat.

Polițiștii au oprit pentru control un autoturism care circula pe Drumul Județean 101A, în localitatea Șirna.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 39 de ani din localitatea menționată.

Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o concentrație de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta figurează cu exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendată.

Bărbatul a fost condus ulterior la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii concentrației de alcool.

În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior fiind înlocuită cu măsura controlului judiciar.

Cercetările sunt continuate de polițiști, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.