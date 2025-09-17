Teatru „după blocuri” în Ploiești. Programul pe cartiere

În perioada 20 septembrie-31 octombrie teatrul Toma Caragiu Ploiești derulează cea de-a patra ediție a proiectului „După blocuri – teatru în cartiere”. Accesul este gratuit.

- Publicitate -

Inițiativa își propune să faciliteze accesul unui număr cât mai mare de ploieșteni la evenimente culturale, aducând spectacolele teatrului în mijlocul comunității, direct în cartierele orașului.

Detalii despre programul spectacolelor:

sâmbătă, 20 septembrie, ora 10.00 la Parc Aurora Vest vă invităm să vizionați piesa de teatru “Prostia omenească”, unde veți întâlni personajele marelui nostru povestitor, Ion Creangă, care reușesc cu adevărat să ne stârnească râsul indiferent de vârstă. Acesta ridiculizează nepriceperea, lipsa de chibzuință, lenea, în povestirea sa „Prostia Omenească”;

vineri, 26 septembrie, ora 30 – Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu”, Cartier Malu Roșu – piesa de teatru “Prostia omenească”;

sâmbătă, 27 septembrie, ora 10.00 – Parc ,,Mihai Eminescu” din zona de sud a orașului – spectacolul de teatru “Prostia omenească”;

vineri, 17 octombrie, ora 18.30 – Parc OZN Nord – “Cântăreții din Bremen”, un spectacol care spune o poveste spumoasă despre cum să afli un drum propriu în viață, ocolind primejdii și capcane de tot felul, o poveste despre prietenie și solidaritate;

sâmbătă, 18 octombrie, ora 10.00 – loc de joacă, str. Arieșului, Cartier Mihai Bravu –spectacolul “Cântăreții din Bremen”;

vineri, 24 octombrie, ora 18.30 – Parc Libertății – zona Vest – piesa de teatru “Cântăreții din Bremen”;

sâmbătă, 25 octombrie, ora 10.00 – Parc Cina – zona Nord – spectacolul “Cântăreții din Bremen”;

joi, 30 octombrie, ora 18.30 – Grădinița Nr. 30, Bulevardul București – piesa de teatru “D’ale lui Păcală”, care aduce în fața micilor spectatori isprăvile lui Păcala, cunoscutul erou al snoavelor populare românești. Un spectacol vesel și antrenant, în ritmul folclorului autentic romanesc;

vineri, 31octombrie, ora 18.30 – Parc Nord, zona McDonald’s – spectacolul „D’ale lui Păcală”.

Proiectul susținut de artiștii Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești, „După blocuri – teatru în cartiere”, devine, astfel, o oportunitate de a cultiva pasiunea pentru teatru, într-un mod prietenos și la dispoziția tuturor categoriilor sociale, accesul la fiecare dintre reprezentațiile din programul evenimentului fiind gratuit.