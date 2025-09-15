Percheziții la șase vânători din Prahova

Mai multe percheziții au loc în această dimineață în Prahova, într-un dosar de braconaj și uz de armă fără drept, anunță Poliția Prahova.

- Publicitate -

Șapte mandate sunt puse în aplicare de către polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Cercetările vizează săvârșirea infracțiunilor de braconaj și uz de armă fără drept.

În fapt, în perioada iunie – septembrie a.c., mai multe persoane ar fi desfășurat activități de braconaj cinegetic, în fonduri de vânătoare din județele Prahova și Buzău.

Social Miros insuportabil în zona de Sud a Ploieștiului Luni dimineață, în zona de sud a Ploieștiului, se resimte un miros puternic de produs petrolier/sulf. Mai mulți cititori ne-au sesizat că, în această dimineață,...

- Publicitate -

„În urma activităților, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe arme de vânătoare, deținute legal, o armă neletală, deținută ilegal, aproximativ 170 de bucăți de muniție letală, deținută ilegal, articole pirotehnice, aproximativ 200 de kilograme de carne de vânat, 2 dispozitive tip termoviziune și camera de vânătoare”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

De asemenea, șase persoane bănuite de comiterea faptelor au fost conduse la sediul Poliției, pentru audieri.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic, precum și al polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.