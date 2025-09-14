Ploi torențiale și fulgere în mare parte din țară

Meteorologii au emis o informare de averse moderate cantitativ, care intră în vigoare astăzi la ora 13.00.

Potrivit ANM, în intervalul 14 septembrie, ora 13 – 15 septembrie, ora 10 vor fi perioade cu averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice, la început în Banat, Crișana și Maramureș, apoi și în Transilvania și cea mai mare parte a zonei montane.

Cantitățile de apă acumulate vor fi local de 15…20 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

Pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90…100 km/h.

Local și temporar, intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h vor fi și în regiunile sudice, estice și centrale.