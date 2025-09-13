Ziua Pompierilor 2025: Expoziție a tehnicii de intervenție în Ploiești

Ziua Pompierilor este sărbătorită astăzi, 13 septembrie. Se împlinesc 177 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, când 166 de ostași pompieri conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu, au ținut piept celor aproape 6000 de soldați ai armatei otomane veniți pe pământ românesc să suprime idealurile Revoluției de la 1848.

Pentru a cinsti această zi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a organizat în această săptămână o serie de activități.

Pe 10 septembrie 2025 a avut loc o ceremonie militară și religioasă în care au fost depuse coroane și jerbe de flori la mormintele eroilor căzuți la datorie;

Pe 11 septembrie 2025 a avut loc un ceremonial militar și avansări în grad, înainte de îndeplinirea stagiului minim, a colegilor care s-au remarcat în activitate;

Vineri, pe 12 septembrie 2025 a avut loc exercițiu de căutare-salvare persoane dispărute în mediul natural, în colaborare cu Salvamont Prahova, Centrul Montan Sinaia, Asociația Energie Inteligentă București și Asociația Câini de Salvare București, în zona montană a județului.

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, între orele 10:00 și 14:00, în parcarea Prahova Value Center Ploiești, va avea loc o expoziție de tehnică de intervenție la incendii, descarcerare și alte situații de urgență, atelier de stingere, atelier pirotehnic, punct de informare preventivă și instruiri privind tehnicile de acordare a primului ajutor calificat.

Tot astăzi, ca un element de noutate, alături de pompierii prahoveni se vor afla membrii Asociației Energie Inteligentă și cei ai Asociației Câini de Salvare București, care vor organiza vor organiza sesiuni de informare și responsabilizare a comunității locale cu privire la pregătirea și modul de comportare pe care cetățenii trebuie să îl adopte în situații de urgență.

Asociația Energie Inteligentă desfășoară la nivel național, în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență, proiectul ”Zilele Prevenirii Dezastrelor” prin care își propune să contribuie la creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor a modului în care trebuie să acționeze în cazul producerii unor situații de urgență, acordării corecte a măsurilor de prim-ajutor care pot face diferența dintre viață și moarte și în același timp la consolidarea parteneriatelor între entitățile statului și organizații ale societății civile.