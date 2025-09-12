Restricții pe DN1, și DN1B, timp de o lună, lângă Ploiești și Câmpina

Timp de aproximativ o lună zile traficul rutier se va desfășura cu dificultate pe DN1 și DN1B în Prahova, în zonele municipiilor Ploiești și Câmpina din cauza unor lucrări.

Potrivit IPJ Prahova, lucrările vor începe pe 15 septembrie și vor dura până în 17 octombrie.

„Vor fi instituite restricții de trafic pe Drumul Național 1 (E60), în zona km 94+345 m, pe raza municipiului Câmpina și pe Drumul Național 1B (E577), în zona km 11+295, pe raza municipiului Ploiești pentru efectuarea de lucrări de reparație și înlocuire a rosturilor de dilatație la poduri, pasaje și viaducte”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulație a fiecărui sens.

Buna desfășurare a activităților și asigurarea fluenței traficului rutier vor fi asigurate de polițiștii Serviciului Rutier.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, indicațiile polițiștilor rutieri și să manifeste răbdare și prudență sporită în zonele aglomerate.