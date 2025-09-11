Lucrări la un bloc din Ploiești demne de cascadorii râsului

Intervenție demnă de cascadorii râsului astăzi în Ploiești. Angajații unei firme care izolau acoperișul unui bloc au ajuns în atenția Poliției Locale după ce au aruncat de la etajul patru materialele și resturile din construcții.

- Publicitate -

Aceștia au fost filmați, iar imaginile publicate pe Facebook, de unde au fost preluate de Poliția Locală. Firma a fost amendată cu 2.500 de lei, iar ca măsură complementară angajații au obligația să readucă spațiul la starea inițială.

„De necrezut, dar adevărat: deșeuri aruncate de pe acoperișul blocului. Astăzi, în Ploiești, zona Intrarea Polux, un muncitor al unei firme private care reabilita acoperișul a fost surprins aruncând direct de pe clădire materiale de construcții.

Imaginile apărute în spațiul public au ajuns imediat la Poliția Locală, care a intervenit pe teren.

Exclusiv Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști români și străini într-o expoziție de artă murală. Astfel, clădirile vechi, care nu mai sunt folosite...

- Publicitate -

În loc să fie colectate corect, deșeurile au fost aruncate pur și simplu de pe acoperiș, în spațiul verde al blocului.

Orașul nu e groapă de gunoi! Astfel de gesturi pun în pericol oamenii, degradează spațiul public și arată lipsă totală de respect pentru comunitate.

Dacă observați astfel de fapte, sunați la Poliția Locală: 0244.954”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.