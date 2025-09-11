Furt dintr-o benzinărie din Ploiești. Două persoane reținute

Doi tineri de 17 și 21 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au furat băuturi alcoolice dintr-o benzinărie Rompetrol din Ploiești.

- Publicitate -

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție au dispus la data de miercuri măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, față de doi bărbați bănuiți de comiterea infracțiunii de furt.

În fapt, la aceeași dată, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, de către un angajat al unei stații de carburant din municipiul Ploiești, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi sustras mai multe bunuri din incinta unității.

În cel mai scurt timp, echipajele de poliție s-au deplasat la fața locului, iar în urma activităților investigativ-operative desfășurate, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei, acestea fiind doi tineri din municipiul Ploiești, cu vârste de 17, respectiv 21 de ani.

Sănătate Program de screening pentru depistarea cancerului la sân, la Județean Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești intenționează atragerea de finanțare pentru derularea programului de screening pentru depistarea cancerului de sân. Valoarea totală...

- Publicitate -

Cei doi au fost conduși la sediul unității de poliție pentru audieri și clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

În urma administrării materialului probator, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de 11 septembrie a.c. să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea luării unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a celor în cauză.