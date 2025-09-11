Femeie gravidă agresată într-un tren pe ruta Ploiești-București

Un utilizator de Reddit aduce în discuție un subiect îngrijorător, și anume siguranța călătorilor din trenuri, după ce a fost martor la o agresiune petrecută duminică, pe ruta Ploiești-București.

Potrivit relatării, polițiștii și-au făcut apariția după o oră de la reclamarea întregii situații, timp în care trenul a stat pe loc în gara Crivina, iar victima a coborât și a plecat.

Tren blocat timp de 1h din cauza unei agresiuni

„Anul 2025 și nu există paznic în stațiile de tren sau poliție care sa ajungă în mai puțin de 1h într-un sat care teoretic avea poliție locală, într-o comună apropiată.

Eram ieri (n.r. duminică) într-un TFC (ruta Ploiești-Buc) și trei tipi beți (dintre care un bătrânel beat care doar se ținea după ceilalți doi) au început să lovească o tipă gravidă care i-a înjurat (ea părea să aibă prieten/soț dar cumva nu se știe dacă s-a implicat și el? Nu am toate detaliile pentru ca doar am auzit țipete/bătăi undeva în spate+o femeie care striga la ei să nu mai dea că e însărcinată tipa).

Șefa de tren (conductoarea) s-a dus să vadă ce se întâmplă și a sunat la 112 cu ei lângă ea (cumva ei nu au realizat asta pentru că după voiau să se ducă după ea să nu o lase să sune la poliție). Anyway, când a venit în dreptul locului meu vorbea cu cineva prin stație despre faptul că dispecerul de la urgențe i-a spus că nu au ce să facă dacă suntem în tren…

Bine ca stația cea mai apropiată era la 5 min (Crivina) unde am și rămas timp de 1h cât timp am așteptat poliția după ce conductoarea a sunat din nou la 112 și a coborât în gară.

Guess what, în timpul ăsta victima + soțul au plecat din tren, atunci i-am văzut, iar tipa părea să meargă greu, dar o ajuta partenerul. Iar agresorii se plimbau prin tren, unul tot cerea o țigară + brichetă.

Au realizat într-un final că e posibil ca șefa de tren să sune poliția și s-a dus unul după ea în gară „să o amenințe” dacă sună (atunci ea s-a încuiat în gară cu un angajat CFR).

A revenit tipul, încerca să-i convingă pe ceilalți 2 să plece, că vine poliția. S-au dus până la stradă, s-au întors și au început să întrebe lumea dacă știe de vreun autobuz care să meargă din satul ăla spre București…

Am stat cu emoții mereu când treceau tipii pe culoar pe lângă mine, inițial când am auzit țipete îmi imaginam că poate au și vreun cuțit. Să nu mai spun că ora aia cât a durat până să vină poliția aveau timp să ne jefuiască / omoare dacă aveau arme… (deși la cum erau dacă se puneau mai mulți cred că reușeau să-i imobilizeze)

De adăugat că oamenii s-au dus liniștiți la un magazin din apropiere, s-au întors cu o apă și încă ceva. Ulterior, când au mai ieșit toți a încuiat mecanicul ușile, dar au reușit să intre pe undeva prin față la un moment dat, s-au bătut iar pe acolo (sau doar făceau scandal, erau departe de unde stăteam eu).

Au coborât iar și de data asta nu au mai reușit să intre după blocarea ușilor, până a venit poliția (care a început să caute și victima plecată de mult…).

Nu ar trebui oare sporită securitatea în trenuri/gări având în vedere cât de greu ajunge poliția? Sincer nu mă aștept la măsuri dar nici nu vreau să mă gândesc la călătorii cu trenul prea curând” a relatat martorul pe Reddit.

Discuția a generat un val de indignare, adunând zeci de comentarii.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Poliției Prahova cu privire la această situație. Reprezentanții instituției au confirmat producerea incidentului si au mai precizat că cei trei agresori au fost sancționați cu câte 1000 de lei fiecare, pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Totodată, victima nu a depus plângere împotriva acestora