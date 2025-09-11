Medalii de aur pentru o elevă a CN Regina Maria Ploiești la șah

Ioana Denisa Călugăreanu, eleva a Colegiului Național Regina Maria din Ploiești, a reușit să obțină medalii de aur la șah clasic și blitz și medalia de argint la șah rapid, în cadrul Campionatului Național organizat în perioada 1-7 septembrie, în stațiunea Mamaia.
Pasiunea pentru șah nu a luat niciodată vacanță pentru Călugăreanu Ioana Denisa, eleva Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești.
S-a dedicat îndeaproape acestui sport având dorința de a atinge pragul 2000 elo, obținând titlul de candidată de maestră a șahului, participând la toate turneele organizate în țară de Federația Română de Șah și nu numai.
În perioada 1–7 septembrie a obținut rezultate de excepție, alături de echipa de fete de la categoria 16 ani de la Clubul Alfil Pitești, pentru care a jucat la Campionatul Național pe Echipe de Juniori obținând medalii de aur la șah clasic și blitz și medalia de argint la șah rapid.
Campionatul Național pe Echipe de Juniori s-a desfășurat în stațiunea Mamaia și a aliniat la start 133 de echipe, aproximativ 430 copii pe categorii de vârste, eveniment organizat de C.S. Tinerii Maeștri București în parteneriat cu Federația Română de Șah.