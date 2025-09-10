Mașină confiscată pe DN1B, în Prahova. Era furată din Italia

Polițiștii prahoveni au depistat în trafic, pe DN1B, o mașină care era dată în consemn internațional. La volanul acesteia se afla un bărbat în vârstă de 49 de ani.

- Publicitate -

Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, la data de 9 septembrie, un autovehicul care circula pe Drumul Național 1B (E577), în localitatea Valea Călugărească.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 49 de ani, din județul Arad.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autovehiculul în cauză, marca KIA, figurează ca fiind căutat pentru confiscare de către autoritățile din Italia, acesta fiind furat din țara respectivă.

Administrație Investiție în infrastructura de canalizare din comunele Șirna și Poienarii Burchii Consiliul Județean Prahova și Hidro Prahova S.A. investesc în infrastructura de canalizare din comunele Șirna și Poienarii Burchii. Astăzi, 10 septembrie 2025, a fost semnat...

- Publicitate -

Polițiștii au procedat la ridicarea bunului, în vederea continuării cercetărilor și realizării corespondenței cu autoritățile competente din Italia.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.