Zona din Ploiești care arată ca în anii `90. Când deschidem ochii?

Tranzitată zilnic de peste 1000 de persoane, zona BIG (Winmarkt) Sud din Ploiești arată jalnic. Și nu este singurul loc din Ploiești care arată ca în anii 1990.
Aflată la capătul Bulevardul Castanilor, un simbol al orașului Ploiești și în apropierea Gării de Sud, te-ai aștepta ca zona BIG Sud să fie o adevărat poartă de intrare în oraș.
Realitatea însă este, de ani de zile, în contradicție cu așteptările multora dintre noi. De la starea asfaltului, plin de gropi și în valuri, la trotuarele demne de ulițele unui sat, acest loc nu are nimic în comun cu ceea ce ar trebui să însemne locul din jurul unui centru comercial.
De ani de zile starea domeniului public este deplorabilă, iar magazinele închise și abandonate întregesc un peisaj dezolant.
„Pe zi ce trece totul de degradează” este constatarea unui cititor care ne-a trimis imaginile de la finalul articolului.
În lipsa investițiilor, în ciuda potențialului comercial enorm, singurii care profită și par integrați în acest decor sunt comercianții ambulanți. De la flori, plasturi cu rivanol, haine sau telefoane totul poate fi cumpărat direct de pe trotuar.
„Dumneavoastră poate puteți să faceți ca Primăria Ploiești să deschidă ochii. În fața gării, în stația TCE, în tot acest loc totul este de compătimit”, își încheie Elena P. mesajul.
Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Ploiești un punct de vedere cu privire la această situație.
cea mai mare prioritate a acestei zone este trecerea pietonala subterana ! traficul ar fi mai lin, lumea ar trece in siguranta, nu ar mai face nimeni slalom printre masini . Cand ne trezim si noi la realitate ca avem nevoie de acest mic pas pentru a rezolva circulatia infernala din zona?