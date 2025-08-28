- Publicitate -

Gest de omenie făcut de o femeie care a găsit 7000 de lei în Plopeni

O femeie care a găsit ieri pe o stradă din Plopeni o sumă importantă de bani a dat dovadă de spirit civic și a anunțat Poliția. La scurt, oamenii legii au reușit să identifice persona care i-a pierdut.

Miercuri, 27 august, la sediul Poliției Orașului Plopeni s-a prezentat o femeie care a declarat că, în timp ce se deplasa pe Bulevardul Republicii din oraș, a găsit pe jos aproximativ 7000 de lei.

Gestul său, simplu dar plin de responsabilitate, a fost imediat sprijinit de polițiști, care au început verificările necesare pentru identificarea proprietarului sumei. La scurt timp acesta a fost găsit, fiind vorba de un bărbat din localitate, care a și putut face dovada faptului că banii îi aparțin.

Prin promptitudine și seriozitate, polițiștii au demonstrat încă o dată că sunt parteneri de încredere ai comunității, pregătiți să protejeze atât siguranța oamenilor, cât și valorile morale care ne unesc.

Femeia nu a căutat laude, ci a acționat din convingerea că a făcut ceea ce este corect, iar polițiștii i-au mulțumit public pentru exemplul oferit.

Astfel de atitudini, dublate de reacția imediată a Poliției, consolidează încrederea în faptul că împreună putem construi o societate sigură, bazată pe respect și responsabilitate.

Polițiștii îi încurajează pe toți membrii comunității să urmeze acest model, demonstrând că onestitatea și spiritul civic merg mână în mână cu sprijinul și implicarea forțelor de ordine.

Reamintim cetățenilor că, potrivit art. 243 din Codul Penal, însușirea unui bun găsit sau ajuns din eroare la făptuitor, fără a face demersuri pentru restituirea acestuia ori predarea către autorități în termen de cel mult 10 zile, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 lună la 3 luni sau cu amendă.

