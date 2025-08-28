- Publicitate -

Câine omorât în Prahova, la Aluniș. Un bărbat a fost reținut

Ștefan Vlăsceanu
Un bărbat în vârstă de 43 de ani din Aluniș, Prahova, a fost reținut și este cercetat penal după ce a ucis fără milă un câine.

Totul s-a întâmplat miercuri, 27 august, iar potrivit unor surse, prahoveanul s-ar fi aflat sub influența alcoolului.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului, în urma unei sesizări, au identificat cadavrul animalului, de rasă metis, care prezenta urme susceptibile a fi provocate prin ștrangulare.

De asemenea, în proximitatea locului faptei a fost depistat bărbatul bănuit de comiterea infracțiunii, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în comuna Aluniș. Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor.

În urma probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurării săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „uciderea animalelor cu intenție, fără drept”.

  1. La PUȘCĂRIE Nemernicule, cine ești tu sa iei viața unui Suflet ? Ce drept ai ? …..,,, ce esti , ,,,, societății de ,,,,Ordinar…..îmi doresc ca justiția / miliția sa-si facă datoria și sa-l bage la pușcărie pentru 25-30 ani pentru crimă / omor . Îți doresc mulți ani de pușcărie grea executați ,,, ,,,, și ,,,,Împuțit ce esti….că OM nu poți fi numit……,,,,

  2. Acest bețivan nu merită să fie liber. Mâine poate să omoare un om. Sper ca justiția să-și facă treaba și sa-l bage în pușcărie pentru fapta lui pentru mulți ani. Ce drept are criminalul asta să , ia viața unui animăluț lipsit de apărare, un bețivan nenorocit care nu merită să fie numit om.

