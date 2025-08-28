Câine omorât în Prahova, la Aluniș. Un bărbat a fost reținut

Un bărbat în vârstă de 43 de ani din Aluniș, Prahova, a fost reținut și este cercetat penal după ce a ucis fără milă un câine.

Totul s-a întâmplat miercuri, 27 august, iar potrivit unor surse, prahoveanul s-ar fi aflat sub influența alcoolului.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului, în urma unei sesizări, au identificat cadavrul animalului, de rasă metis, care prezenta urme susceptibile a fi provocate prin ștrangulare.

De asemenea, în proximitatea locului faptei a fost depistat bărbatul bănuit de comiterea infracțiunii, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în comuna Aluniș. Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor.

În urma probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurării săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „uciderea animalelor cu intenție, fără drept”.