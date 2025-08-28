Noi imagini din cadrul Artown: Memoria orașului e scrisă acum

Orașele nu cresc doar prin clădiri și străzi, ci și prin povești. După trei ediții de Artown Festival, care au adus arta în inima Ploieștiului, am devenit Anuala de Artă Urbană Artown NOW: o schimbare organică, planificată firesc prin felul în care orașul și oamenii au început să respire deja în ritmul artei.

Prezentul devine astfel o scenă comună, unde orașul nu mai e doar fundal, ci protagonist. Ca într-un ping-pong narativ – Oraș. Înapoi. Oraș. Înainte. Fiecare ediție e construită în jurul unei idei principale: ca să ne recâștigăm spațiul public e nevoie să interacționăm pe limbajul și prin istoria lui. Cu trecutul scris și nescris, cutumele teritoriale, straturile senzoriale – cu acel spirit al locului, care trebuie protejat.

Artown NOW este fix locul unde aducem împreună aceste straturi, trecutul și prezentul, iar imaginația artiștilor deschide porțile viitorului. Lucru posibil mai ales prin acumularea de energii din cele trei ediții de festival: ale muralelor și intervențiilor realizate, ale dialogurilor dintre artiști și oraș, ale conversațiilor din comunitatea Artown, întâmplate în sutele de evenimente realizate.

Toate acestea au creat o temelie care cerea o continuitate, ca o explozie periodică, sau puls constant: anual, mereu reînnoit, mereu legat de spiritul locului. O anuală de artă urbană în Ploiești, și prima și singura astfel de anuală din România la momentul actual.

Tema ediției din 2025 a Artown NOW este Genius Loci – Spiritul locului. Vorbim despre ce-am învățat cel mai bine: și anume, cum forța invizibilă a spațiilor ne modelează, despre felul în care memoria orașului se amestecă cu prezentul și despre cum arta apropie și le aducă la lumină pe toate.

Procesul de producție a început deja, iar până la deschiderea oficială din 12 septembrie, lucrările artiștilor vor putea fi vizitate și admirate în oraș. Artiști precum Nespoon (Polonia), Eric Schwarz/ComicBlues (Germania), Chekos (Italia), Alberto Montes (Spania), Line Bourdoiseau (Franța), NULO (Uruguay), Alberto Costache (România), o parte din rețeaua de artiști Beatrice Von Babel și Dmitri Potapov (Moldova) au finalizat deja o serie dintre lucrările de anul acesta.

În următoarele zile, așteptăm și artiști din America, Africa de Sud, Argentina și numeroase alte orașe din Europa, care să realizeze murale și intervenții urbane în oraș.

Între 12 septembrie și 12 octombrie 2025, Artown NOW va celebra împreună cu comunitatea toate rezultatele acestei ediții, prin expoziții, seri de poezie, tururi ghidate în oraș, concerte și ateliere. Evenimentele vor avea loc la UZUC, spațiul pe care Artown NOW l-a transformat în uzină culturală, folosind industria ca suport pentru cultură.

Anuala nu este doar despre arta care se vede, ci și despre arta care se povestește. De aceea, storytellers și researchers care au răspuns apelului nostru vor însoți procesul pentru a documenta, interpreta și transmite mai departe ceea ce se întâmplă. Pentru că o pictură murală nu trăiește doar pe zid, ci și în amintirea celor care au privit-o. Vei vedea poveștile lor pe Instagramul Artown NOW, @artown.now și pe artown-now.ro.