- Publicitate -

Noi imagini din cadrul Artown: Memoria orașului e scrisă acum

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Orașele nu cresc doar prin clădiri și străzi, ci și prin povești. După trei ediții de Artown Festival, care au adus arta în inima Ploieștiului, am devenit Anuala de Artă Urbană Artown NOW: o schimbare organică, planificată firesc prin felul în care orașul și oamenii au început să respire deja în ritmul artei.

- Publicitate -

Prezentul devine astfel o scenă comună, unde orașul nu mai e doar fundal, ci protagonist. Ca într-un ping-pong narativ – Oraș. Înapoi. Oraș. Înainte. Fiecare ediție e construită în jurul unei idei principale: ca să ne recâștigăm spațiul public e nevoie să interacționăm pe limbajul și prin istoria lui. Cu trecutul scris și nescris, cutumele teritoriale, straturile senzoriale – cu acel spirit al locului, care trebuie protejat.

Artown NOW este fix locul unde aducem împreună aceste straturi, trecutul și prezentul, iar imaginația artiștilor deschide porțile viitorului. Lucru posibil mai ales prin acumularea de energii din cele trei ediții de festival: ale muralelor și intervențiilor realizate, ale dialogurilor dintre artiști și oraș, ale conversațiilor din comunitatea Artown, întâmplate în sutele de evenimente realizate.

Toate acestea au creat o temelie care cerea o continuitate, ca o explozie periodică, sau puls constant: anual, mereu reînnoit, mereu legat de spiritul locului. O anuală de artă urbană în Ploiești, și prima și singura astfel de anuală din România la momentul actual.

Educație

Cum va fi boicotată prima zi de școală, de către profesori, în Prahova

Profesorii din Prahova au ieșit, miercuri, în stradă, în semn de protest cu privire la măsurile dispuse de Ministerul Educației și amenință cu boicotarea...
- Publicitate -

Tema ediției din 2025 a Artown NOW este Genius Loci – Spiritul locului. Vorbim despre ce-am învățat cel mai bine: și anume, cum forța invizibilă a spațiilor ne modelează, despre felul în care memoria orașului se amestecă cu prezentul și despre cum arta apropie și le aducă la lumină pe toate.

Procesul de producție a început deja, iar până la deschiderea oficială din 12 septembrie, lucrările artiștilor vor putea fi vizitate și admirate în oraș. Artiști precum Nespoon (Polonia), Eric Schwarz/ComicBlues (Germania), Chekos (Italia), Alberto Montes (Spania), Line Bourdoiseau (Franța), NULO (Uruguay), Alberto Costache (România), o parte din rețeaua de artiști Beatrice Von Babel și Dmitri Potapov (Moldova) au finalizat deja o serie dintre lucrările de anul acesta.

În următoarele zile, așteptăm și artiști din America, Africa de Sud, Argentina și numeroase alte orașe din Europa, care să realizeze murale și intervenții urbane în oraș.

- Publicitate -

Între 12 septembrie și 12 octombrie 2025, Artown NOW va celebra împreună cu comunitatea toate rezultatele acestei ediții, prin expoziții, seri de poezie, tururi ghidate în oraș, concerte și ateliere. Evenimentele vor avea loc la UZUC, spațiul pe care Artown NOW l-a transformat în uzină culturală, folosind industria ca suport pentru cultură.

Anuala nu este doar despre arta care se vede, ci și despre arta care se povestește. De aceea, storytellers și researchers care au răspuns apelului nostru vor însoți procesul pentru a documenta, interpreta și transmite mai departe ceea ce se întâmplă. Pentru că o pictură murală nu trăiește doar pe zid, ci și în amintirea celor care au privit-o. Vei vedea poveștile lor pe Instagramul Artown NOW, @artown.now și pe artown-now.ro.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ce au pățit barbugiii care blocau o stradă din Ploiești

2
După ce  Observatorul Prahovean a publicat imagini cu o...
Exclusiv

Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

0
A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...
Exclusiv

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Exclusiv

Efectele măsurilor guvernului Bolojan asupra sistemului privat de sănătate

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
Exclusiv

Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

0
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Cresc impozitele pentru mașini și locuințe

0
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că baza de...
Eveniment

Legendara trupă Scorpions revine în România

0
Legendara trupă germană Scorpions revine în România într-un concert...
Auto-moto

De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Cresc și amenzile

0
Taxa de drum din România (rovinieta) se va scumpi...
Sport

Petrolul a transferat un mijlocaș format în Franța

0
Petrolul Ploiești l-a transferat pe Danel Dongmo, jucătorul camerunez...
Viața Prahovei

Două proiecte importante, demarate, zilele acestea, în Ariceștii Rahtivani

0
Două proiecte importante au fost demarate, zilele acestea, în...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

1
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Legendara trupă Scorpions revine în România

Observatorul Prahovean -
Legendara trupă germană Scorpions revine în România într-un concert...

Începe construcția containerelor modulare la școala Bassarabescu

Luiza Toboc -
Pentru a rezolva problema supraaglomerării școlii gimnaziale „I. A....

Ce poți face în ultimul weekend din august în Prahova

Luiza Toboc -
Ultimul weekend din august aduce în Ploiești, dar și...

Gest de omenie făcut de o femeie care a găsit 7000 de lei în Plopeni

Ștefan Vlăsceanu -
O femeie care a găsit ieri pe o stradă...
- Publicitate -

Câine omorât în Prahova, la Aluniș. Un bărbat a fost reținut

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat în vârstă de 43 de ani din...

Cum se pot alătura ONG-urile evenimentului Artown NOW

Ștefan Vlăsceanu -
Organizatorii Artown lansează un apel către ONG-urile locale pentru...

Soția bărbatului care a evadat din penitenciarul Mărgineni, dată dispărută

David Mihalache -
O tânără de 19 ani din comuna Vărbilău a...

Denumirile străzilor din Ploiești: Cine a fost Bogdan Petriceicu Hașdeu

Observatorul Prahovean -
Continuăm seria materialelor informative privind denumirile străzilor din Ploiești....

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean