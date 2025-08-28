- Publicitate -

Cum se pot alătura ONG-urile evenimentului Artown NOW

Organizatorii Artown lansează un apel către ONG-urile locale pentru a participa la ediția din acest an.

„Ne dorim ca ONG-urile să fie parte activă din Anuală și să își facă cunoscute misiunea, poveștile și activitățile, pentru că doar împreună putem construi un spațiu viu al comunităților, unde arta și oamenii se întâlnesc pentru a crea schimbare reală”, au transmis reprezentanții Artown prin intermediul unui comunicat de presă.

Artown NOW este un manifest urban și social, aducând viață și culoare în organismul urban și propunând o viziune diferită asupra modului în care ne conectăm cu spațiul în care trăim.

„Ne-am dorit să construim punți între oameni și să unim comunități, cu visul ca, la ediția a zecea, Municipiul Ploiești să fie cunoscut drept Artown – orașul în care arta se întâmplă.

Ediția din acest an se desfășoară în perioada 12 Septembrie – 12 Octombrie 2025, Ploiești și cuprinde 5 săptămâni de murale, sculpturi, remodelarea Parcului OZN, tururi ghidate, expoziții, ateliere și activări urbane dedicate comunității”, au mai transmis organizatorii.

Toate aceste intervenții sunt concepute pentru a transforma spațiul public în spiritul regenerării urbane și umane – prin artă, educație și dialog.

Timp de 5 weekend-uri, Artown organizează la UZUC  activități precum concerte, seri de poezie, ateliere, și va deveni  un spatiu de întâlnire pentru copii, elevi, studenți, tineri, ONG-uri și comunității.

Dacă anul trecut cele trei spații ale fabricii au reușit să adune comunitatea pentru a celebra arta în spațiul public în toate formele sale, anul acesta ne propunem să transformăm complet întregul parc industrial într-o galerie urbană, unde fiecare colț va prinde viață prin intervenții artistice și întâlniri cu oamenii orașului.

Totodată vă invităm pe voi și membrii organizațiilor voastre la un tur ghidat, în care vom afla împreună poveștile din spatele muralelor și vom explora UZUC – sufletul ediției.

Vă invităm cu mare drag să vă alăturați Anualei de Artă Urbană în perioada 12 Septembrie – 12 Octombrie și să construim împreună povești care transformă Ploieștiul!

Află din FORMULAR cum pot participa ONG-urile la ediția din acest an.

