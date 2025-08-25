Trafic de coșmar pe DN1B, la Mizil

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după amiază pe DN1B în zona localității Mizil din Prahova.

- Publicitate -

Ambuteiajul este cauzat de lucrările care se desfășoară în această perioadă la centura ocolitoare a orașului.

Potrivit polițiștilor, în această după amiază sunt desfășurate lucrări la un sens giratoriu, care leagă DN1B de viitoare centură ocolitoare.

Traficul în zonă este dirijat printr-un semafor și se circulă alternativ.

Național Începe Litoralul pentru toți. 53 lei/noapte la două stele ”Litoralul Pentru Toți”, destinat turiștilor care vor să-și petreacă vacanța la mare în extrasezon, la prețuri reduse, se va derula în perioada 1 septembrie...

- Publicitate -

Vă reamintim că restricțiile de circulație pe DN1B, în Mizil au intrat în vigoare pe 18 august și urmează să expire pe 31 august.

Citește și: Trafic restricționat pe DN1B, la Mizil, până la finalul lunii august