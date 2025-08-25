Trafic de coșmar pe DN1B, la Mizil

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după amiază pe DN1B în zona localității Mizil din Prahova.
Ambuteiajul este cauzat de lucrările care se desfășoară în această perioadă la centura ocolitoare a orașului.
Potrivit polițiștilor, în această după amiază sunt desfășurate lucrări la un sens giratoriu, care leagă DN1B de viitoare centură ocolitoare.
Traficul în zonă este dirijat printr-un semafor și se circulă alternativ.
Vă reamintim că restricțiile de circulație pe DN1B, în Mizil au intrat în vigoare pe 18 august și urmează să expire pe 31 august.
