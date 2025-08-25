- Publicitate -

Trafic de coșmar pe DN1B, la Mizil

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după amiază pe DN1B în zona localității Mizil din Prahova.

- Publicitate -

Ambuteiajul este cauzat de lucrările care se desfășoară în această perioadă la centura ocolitoare a orașului.

Potrivit polițiștilor, în această după amiază sunt desfășurate lucrări la un sens giratoriu, care leagă DN1B de viitoare centură ocolitoare.

Traficul în zonă este dirijat printr-un semafor și se circulă alternativ.

Național

Începe Litoralul pentru toți. 53 lei/noapte la două stele

”Litoralul Pentru Toți”, destinat turiștilor care vor să-și petreacă vacanța la mare în extrasezon, la prețuri reduse, se va derula în  perioada 1 septembrie...
- Publicitate -

Vă reamintim că restricțiile de circulație pe DN1B, în Mizil au intrat în vigoare pe 18 august și urmează să expire pe 31 august.

Citește și: Trafic restricționat pe DN1B, la Mizil, până la finalul lunii august

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

SICAR, primul muzeu privat din Prahova

0
De muzee cu siguranță am auzit cu toții. Care...
Exclusiv

Câți polițiști de proximitate sunt în Ploiești și cum pot fi contactați

0
Munca de polițist nu este una ușoară, iar la...
Exclusiv

Nume noi la Republik Fest Ploiești 2025. Cine va concerta

0
Mult așteptatul festival de la Ploiești a intrat pe...
Exclusiv

Alexis Stan, 10 ani: Cel mai tânăr campion național de drift

0
Alexis Stan este un nume de care, cu siguranță...
Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

1
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
- Publicitate -

Știri noi

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Administrație

Se clarifică modalitatea de debranșare de la sistemul termic din Ploiești

0
Primăria Ploiești a lansat în dezbatere publică un proiect...
Eveniment

Spotters Day: Show aviatic mâine la crucea Caraiman

0
Un show aviatic de proporții va avea loc mâine...
Economic

BAT solicită recertificarea conform standardului internațional de administrare a apei AWS

0
Declarație publică părți interesate. BAT solicită recertificarea conform standardului internațional...
Eveniment

Sute de amenzi date de poliție bicicliștilor și pietonilor

0
Peste 300 de bicicliști și peste 200 de pietoni...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

11
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Spotters Day: Show aviatic mâine la crucea Caraiman

Ștefan Vlăsceanu -
Un show aviatic de proporții va avea loc mâine...

Sute de amenzi date de poliție bicicliștilor și pietonilor

Corina Matei -
Peste 300 de bicicliști și peste 200 de pietoni...

Accident în Ploiești. Pieton lovit de tramvai

Ștefan Vlăsceanu -
Un pieton angajat în traversarea neregulamentară a străzii a...

Bătaie după o nuntă în Plopeni sat, la ciorba de potroace

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii au fost solicitați să intervină pentru aplanarea unui...
- Publicitate -

Urmărire în Prahova. Șoferul a intrat cu mașina într-un stâlp

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat în vârstă de 35 de ani este...

Tânăr mort după ce s-a electrocutat la pescuit, în Iordăcheanu

Ștefan Vlăsceanu -
Un tânăr în vârstă de 31 de ani a...

Un depozit de mase plastice a luat foc în Buftea

Ștefan Vlăsceanu -
Un puternic incendiu a izbucnit, luni dimineață, în apropierea...

Cum se depune online cererea pentru voucherele de energie

Ștefan Vlăsceanu -
Aplicația informatică EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean