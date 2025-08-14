Trafic restricționat pe DN1B, la Mizil, până la finalul lunii august

Traficul rutier va fi restricționat pe DN1B până la finalul lunii august în Prahova, la Mizil. Măsura este necesară pentru pentru finalizarea lucrărilor la la centura ocolitoare a orașului.

Potrivit Consiliului Județean Prahova, restricția rutieră intră în vigoare de luni, 18 august și va fi menținută până duminică, 31 august.

„Pentru finalizarea obiectivului de investiție – Varianta Ocolitoare Mizil – este necesară restricționarea circulației rutiere în zona orașului Mizil, pe tronsonul cuprins între km 40+280 și km 44+875 al DN 1B”, au transmis reprezentanții instituției.

Pe toată perioada restricției rutiere circulația va fi dirijată cu prin semafoare și se va realiza alternativ pe o singură bandă.

