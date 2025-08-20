- Publicitate -

Denumirile străzilor din Ploiești: Cine a fost prof. dr. Rainer

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Continuăm seria materialelor informative privind denumirile străzilor din Ploiești. Astăzi, Doctor Rainer.(VIDEO la finalul articolului)

După ce săptămâna trecută am vizitat strada Simion Bărnuțiu, aflând sau reamintindu-ne, printre altele și că a fost un pion de bază la Revoluția de la 1848, militând pentru egalitate, folosirea limbii române în administrație și justiție și desființarea iobăgiei, de data aceasta vă invităm să ne însoțiți pe strada Doctor Rainer. (VIDEO mai jos)

Medic, anatomist și profesor universitar, Francisc Iosif Rainer s-a născut pe 28 decembrie 1874, în Bucovina și este considerat unul dintre cei mai importanți cercetători români de la începutul secolului XX.

A studiat la Facultatea de Medicină din București și a obținut doctoratul în anul 1903, urmând să lucreze ca preparator la Spitalul Colțea timp de 17 ani, iar apoi să predea la universitățile din Iași și București.

Activitatea sa didactică a fost apreciată în rândul studenților pe care i-a îndrumat pe parcursul carierei sale, printre care laureatul premiului Nobel George Emil Palade sau medicul endocrinolog Ștefan Marius Milcu.

”Încă din primii ani de studenție am manifestat un interes crescut pentru științele biomedicale, ascultându-i și vorbind cu Francisc Rainer și Andre Boivin, profesori de anatomie și biochimie. Ca urmare, am început să lucrez ca asistent la laboratorul de anatomie, în timp ce eram student” – George Emil Palade

Adrian Majuru, istoric și antropolog român spune despre Rainer: „Francisc Rainer a fost unul din cei mai interesanți profesori pe care l-am avut. Era fizic impozant prin înălțimea și înfățișarea lui, și prin mâinile sale mari și expresive pe care le agita tot timpul.

Vocea sa te impresiona, însă cum era surd, această voce era modulată straniu când foarte puternică, când aproape șoptită fapt care dădea maestrului o dimensiune originală.

Totodată Rainer vorbea în picioare, în fața catedrei și umbla tot timpul dintr-o parte în alta a podiumului folosind la maximum limbajul său corporal și gestual”.

Rainer este considerat părintele antropologiei moderne din România, fiind fondatorul Institutului de Antropologie din București, care îi poartă numele și astăzi, și conducând Catedra de Anatomie și Embriologie a Universității din București.

Rainer a reușit să creeze una dintre cele mai apreciate colecții de cranii și schelete din Europa, toate înregistrate după nume, vârstă și loc de origine.

În anul 1903, Rainer se căsătorește cu Marta Trancu-Rainer, prima femeie chirurg din România, care după terminarea studiilor la Facultatea de Medicină din Iași, vine la București, la Spitalul Colțea unde îl întâlnește pe profesorul George Stoicescu, cel care conducea clinica spitalului, iar acesta îi propune să rămână și să se specializeze în anatomie patologică, alături de Francisc Iosif Rainer, șeful de laborator al clinicii, la vremea aceea.

Rainer a murit, în plin context al celui de-al Doilea Război Mondial, la un an după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Acesta a ținut ascunsă boala pe care o avea, declarând apropiaților că simptomele erau cauzate de o boală mai puțin gravă.

Această stradă din Ploiești, păstrează vie amintirea lui Joseph Iosif Rainer și ne reamintește de moștenirea pe care a lăsat-o medicinei din România.

Lasă-ne în comentarii următoarea stradă pe care vrei să mergem.

