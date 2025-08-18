Crapă drumul la Telega. Localnic: „Ne aude cineva?”

Se crapă drumul în comuna prahoveană Telega. Disperați, oamenii nu mai au soluții. Spun că își rup mașinile în două din cauza halului în care au ajuns anumite străzi din localitate, totul din cauza camioanelor de peste 30 de tone care, povestesc aceștia, „circulă nestingherite, deși limita e de 10 tone”.

Locuitorii din Telega au ajuns în situația în care au ieșit „la drumul mare” pentru a face inclusiv măsurători.

Asta fiindcă se simt nebăgați în seamă și întrucât nimeni nu ia vreo măsură.

„De ani de zile, camioane de peste 30 de tone circulă nestingherite pe drumul nostru comunal, deși limita este de 10 tone. Drumul se degradează, casele se cutremură.

Am făcut sesizări, am cerut soluții, dar Primăria se preface că nu vede și nu aude. Oare interesul cui îl apără? Cu siguranță, nu al oamenilor din sat. Pe noi ne aude cineva?

Nu putem să stăm nepăsători în fața acestei batjocuri. Vrem respect pentru comunitate și aplicarea legii”, este mesajul unui localnic.