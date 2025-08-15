Cum se circulă vineri dimineață pe DN1, spre Brașov

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate vineri dimineață pe DN1, în Prahova, din cauza valorilor mari de trafic. În mai multe locuri s-au format deja coloane de mașini, încă de la primele ore ale dimineții.

Potrivit polițiștilor rutieri, la această oră (08.30) este raportat trafic intens pe sensul de mers București-Brașov pe Centura de Vest a Ploieștiului, între sensurile giratorii Mitică Apostol și Strejnicu.

Aceeași situație o regăsim și în zona sensului giratoriu de la Lukoil, pe același sens de mers.

La Comarnic, este aglomerație spre Brașov între km 103 și 107, unde este formată deja o coloană de mașini.

Aglomerație este și în stațiunile Bușteni și Azuga, unde se circulă în coloană.

Pe DN1A, în zona Mănăstirii Ghighiu, polițiștii anunță aglomerație și trafic intens pe ambele sensuri de deplasare.

Vă reamintim că două accidente rutiere s-au produs deja în această dimineață, pe A3 București-Ploiești și în Breaza.

Polițiștii rutieri sunt prezenți pe principalele artere rutiere din județ pentru fluidizarea traficului