Trafic oprit pe A3, spre Ploiești, din cauza unui accident

Traficul rutier este oprit în totalitate pe autostrada A3 București-Ploiești, din cauza unui accident rutier. Evenimentul a avut loc la km 14, în zona localității Ștefăneștii de Jos.

Potrivit centrului Infotrafic al IGPR, în coliziune au fost implicate trei autoturisme, iar o persoană a fost rănită.

Polițiștii au deschis o anchetă, urmând să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

Reluarea traficului rutier în condiții normale este estimată după ora 09.00.

Vă reamintim că un alt accident rutier a avut loc în această dimineață în Breaza.

