Motociclist care depășea coloana, lovit de mașină în Breaza

Un motociclist a fost lovit de o mașină în această dimineață în Breaza. Potrivit martorilor la eveniment acesta depășea coloana de mașini formată la un semafor.

Traficul pe DN1, sensul de mers spre Brașov, este infernal în Prahova, încă de la primele ore ale dimineții. Mulți șoferi preferă să evite aglomerația de la Nistorești și să meargă prin Breaza, urmând ca mai apoi să se încadreze pe DN1, la Comarnic.

Așa se face că centrul orașului Breaza este blocat în această dimineață. Situația este cauzată și de mai multe lucrări care se desfășoară pe carosabil, traficul fiind dirijat cu un semafor.

Potrivit participanților la trafic, în jurul orei 08.00, un motociclist care depășea coloana a fost lovit de o mașină al cărui șofer inteționa să vireze stânga pe o stradă lăturalnică.

La fața locului a fost solicitată prezența unei ambulanțe, iar polițiștii urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

UPDATE: Polițiștii din orașul Breaza au fost sesizați, la data de 15 august 2025, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Republicii din localitate.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 31 de ani, care conducea un autoturism, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 51 de ani.

În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

