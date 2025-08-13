De unde vin denumirile străzilor din Ploiești: Simion Bărnuțiu

Continuăm seria materialelor informative privind denumirile străzilor importante din Ploiești. Astăzi, Simion Bărnuțiu.(VIDEO la finalul articolului)

După ce săptămâna trecută am vizitat strada Constantin Stere, aflând sau reamintindu-ne că a luptat pentru unirea Basarabiei cu România și că și-a găsit liniștea în Prahova, la conacul său din Bucov, de data aceasta vă invităm să ne însoțiți pe strada Simion Bărnuțiu. (VIDEO mai jos)

Născut la Sălaj, în anul 1808, a fost preot greco-catolic în urma absolvirii Academiei Teologică din Blaj, om politic, istoric, filozof și profesor la Universitatea din Iași, unde a fost propus ca prim rector al instituției.

A intrat pe scena politică a Transilvaniei, la Revoluția de la 1848, militând pentru egalitate, folosirea limbii române în administrație și justiție și desființarea iobăgiei.

Odată terminată Revoluția, Barnuțiu se refugiază la Viena, unde își continuă studiile, dar este nevoit să renunțe din cauza intervențiilor autorităților habsburgice.

Se mută în Italia, la Pavia, unde începe cursurile Facultății Juridice, obținând doctoratul în drept. Se întoarce în 1854 la Viena și primește propunerea de a fi profesor universitar la Iași, unde își va petrece următorul deceniu.

S-a stins din viață în 1864 și a fost înmormântat în curtea Bisericii de Lemn din Bocșa.

Simion Bărnuțiu a lăsat urmași de seamă, precum strănepotul său, Iuliu Maniu, pion de bază la Unirea de la 1918, iar noi, ploieștenii, suntem mândri să avem o stradă care îi poartă numele.

