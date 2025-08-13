- Publicitate -

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești: Simion Bărnuțiu

Continuăm seria materialelor informative privind denumirile străzilor importante din Ploiești. Astăzi, Simion Bărnuțiu.(VIDEO la finalul articolului)

După ce săptămâna trecută am vizitat strada Constantin Stere, aflând sau reamintindu-ne că a luptat pentru unirea Basarabiei cu România și că și-a găsit liniștea în Prahova, la conacul său din Bucov, de data aceasta vă invităm să ne însoțiți pe strada Simion Bărnuțiu. (VIDEO mai jos)

Născut la Sălaj, în anul 1808, a fost preot greco-catolic în urma absolvirii Academiei Teologică din Blaj, om politic, istoric, filozof și profesor la Universitatea din Iași, unde a fost propus ca prim rector al instituției.

A intrat pe scena politică a Transilvaniei, la Revoluția de la 1848, militând pentru egalitate, folosirea limbii române în administrație și justiție și desființarea iobăgiei.

Odată terminată Revoluția, Barnuțiu se refugiază la Viena, unde își continuă studiile, dar este nevoit să renunțe din cauza intervențiilor autorităților habsburgice.

Se mută în Italia, la Pavia, unde începe cursurile Facultății Juridice, obținând doctoratul în drept. Se întoarce în 1854 la Viena și primește propunerea de a fi profesor universitar la Iași, unde își va petrece următorul deceniu.

S-a stins din viață în 1864 și a fost înmormântat în curtea Bisericii de Lemn din Bocșa.

Simion Bărnuțiu a lăsat urmași de seamă, precum strănepotul său, Iuliu Maniu, pion de bază la Unirea de la 1918, iar noi, ploieștenii, suntem mândri să avem o stradă care îi poartă numele.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

1
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

3
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...
Stația de epurarea a Ploieștiului împute două comune din aval

4
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
Amenzi de 23.450 lei primite de cei care murdăresc Ploieștiul

0
”Coji de semințe sau mizerie pe spațiul public, nepăsare?Te...
Biciclist accidentat în zona podului de la Gara de Sud Ploiești

0
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost...
Curse de motociclete pe Bulevardul Republicii. Reacția Poliției

1
Poluarea fonică din Ploiești nu mai reprezintă o necunoscută...
Trafic restricționat pe DN1. Accident cu trei mașini în Comarnic

0
Accidentul s-a produs miercuri după amiază, pe DN1, pe...
Travertinul – expresia rafinamentului natural, perfecționată de Stona

0
În domeniul amenajărilor premium, unde estetica trebuie să se...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

28
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

6
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

47
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
